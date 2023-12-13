«الحرية لحقوق الإنسان» تشيد بنزاهة الانتخابات الرئاسية

أشادت منظمة الحرية لحقوق الإنسان، في مدينة العاشر من رمضان، بسير العملية الانتخابية الرئاسية 2024، التي أجريت على مدار الـ 3 أيام الماضية.

الانتخابات كانت نزيهة وشفافة

وقال محمد كامل عرفة، ممثل المنظمة في محافظة الشرقية، إن فريق العمل تابع سير العملية الانتخابية بمدينة العاشر من رمضان بواسطة تشكيل لجنة لمتابعة الاقتراع وعمليات التصويت، ووجد أن الانتخابات كانت نزيهة وشفافة، مشيدًا بالإقبال الكثيف من المواطنين من الشباب والمرأة والشيوخ والعاملين في مختلف المديريات والهيئات، في مشهد عكس رغبة حقيقية من المواطنين؛ لممارسة حقهم الدستوري والانتخابي بحرية تامة.

وأشاد بالجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية، لخروج المشهد الديمقراطي في أبهي صورة حضارية مشرفة أمام العالم، لافتًا إلى تضافر جهود الأجهزة التنفيذية مع قوات التأمين في تقديم كافه التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين؛ تيسيرًا عليهم لدخول اللجان الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بكل سهولة ويسر، لاختيار رئيسهم بحرية وديمقراطية.