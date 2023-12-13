محافظ أسيوط يعتمد نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بـ«التعليم»

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأربعاء، نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لعام 2023/ 2024 بالإعلان رقم (1)، حيث تم اختيار 2297 متقدما من القيادات الوسطى الذين نجحوا في اجتياز الاختبارات المؤهلة من بين مئات المتقدمين بجميع الفئات، مشيرًا إلى أهمية الترقيات والتدرج الوظيفي للقيادات والمعلمين ومسؤولي التعليم، وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة في مجال التعليم ورؤية مصر 2030 للنهوض بالمنظومة التعليمية بمختلف أركانها.

اختيار مديري الإدارات

وقال محافظ أسيوط، في تصريحات اليوم، إن اختبارات مسابقة الاعلان رقم (1) لسنة 2023 بمديرية التربية والتعليم تمت بمستوى عال من النزاهة والشفافية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وتم مراجعتها عن طريق المستشار القانونى للمحافظة، موضحًا أن اللجنة المسؤولة عن التقييم واختيار القيادات الوسطى بالتربية والتعليم لعام 2023/ 2024 لاختيار قيادات وظائف (مدير إدارة ووكيل إدارة – موجه عام – موجه أول – موجه – مدير ووكيل مدرسة) لجميع مراحل ونوعيات التعليم، جاء وفقًا للضوابط والأحكام الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007م المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وإعمالًا لما جاء بالمواد (10-11-12) من الائحة التنفيذية 428 لسنة 2013 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013 وقرار مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020 وقرار وزير التربية والتعليم الذي ينظم تشكيل واختصاصات اللجنة المنصوص عليها للنظر في اختيار المرشحين لشغل هذه الوظائف وبناءًا على الإعلان الذي تم نشره مسبقًا مؤكدًا إنه قد روعي في الاختيارات قياس المهارات الفردية والجماعية ومهارات التواصل وقوة الحضور والكفايات الشخصية وغيرها من شروط اختيار القيادات الوسطى.

القيادات الوسطى

وأشار المحافظ إلى نتيجة مسابقة القيادات الوسطى بمديرية التربية والتعليم بالتجديد والندب، وبالنسبة للتجديد لوظائف التنسيق ع / ث تقدم لها 1553 متقدم واجتاز منهم 1421 متقدما، وبالنسبة للتنسيق الابتدائى بلغ عدد المتقدمين 289 متقدم واجتاز منهم 265 متقدم، وبالنسبة لوظائف المدارس الرسمية لغات تقدم لها 9 متقدم واجتاز منهم 9 متقدم على منصب مدير ووكيل مدرسة، أما بالنسبة للتعليم الفنى تقدم 47 متقدم اجتاز منهم 39، وفى التربية الخاصة تقدم 3 متقدم اجتاز منهم 2 متقدم على وظيفة وكيل مدرسة.

وبالنسبة لوظائف التجديد، تقدم للتنسيق ع / ث عدد 360 متقدما، اجتاز منهم 315، وللتنسيق الابتدائي تقدم 519 متقدما اجتاز منهم 509 فا وظائف موجه مادة ومدير ووكيل مدرسة، وللمدارس الرسمية لغات تقدم 11 متقدما، واجتازوا الاختبارات بنجاح فى ظائف مدير ووكيل مدرسة، وللتنسيق الفني تقدم 29 متقدما اجتاز منهم 27 متقدما في وظيفة موجه عام وموجه أول وموجه.

وفى تنسيق الخدمات تقدم 11 متقدما، اجتاز منهم 10 متقدمين في وظيفة موجه عام وموجه أول وموجه مادة، وفي التربية الخاصة تقدم 5 متقدمين، واجتازوا الاختبارات بنجاح في وظيفة مدير ووكيل مدرسة، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين في وظائف القيادات الوسطى «التجديد» بلغ 911 متقدما، واجتاز منهم 876 متقدما.