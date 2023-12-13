محافظ أسيوط يواصل متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط متابعته للجهود المتواصلة من مديرية الصحة وإداراتها المختلفة في تنفيذ فعاليات المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، لتوصيل الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين بالمجان في أقرب نقطة لأماكن إقامتهم أو تواجدهم.

حيث التقى بالدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة ومدير القومسيون الطبي بأسيوط.

نسب الإنجاز وتحقيق المستهدف

وقد استعرض اللقاء ما تم تنفيذه من فعاليات ونسب الإنجاز وتحقيق المستهدف خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة ومناقشة تذليل العقبات أمام نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن متابعة ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

خدمات طبية مجانا

وأكد محافظ أسيوط، خلال اللقاء، الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم الخدمات الصحية بطريقة ملائمة وإتاحة جميع الخدمات الطبية بالمجان، وهو ما يظهر جلياً في حرص الدولة والحكومة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وعدم اقتصارها على المنشآت الصحية فقط، لافتًا إلى متابعته الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك الفعاليات والمبادرات سواء عن طريق المرور الميداني أو عقد اللقاءات الدورية للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وتذليل أي عقبات أو معوقات قد تحدث، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لضمان وصول الخدمات للمنتفعين والمواطنين في كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مبادرة «100 مليون صحة»، تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة، وذلك من خلال الفرق الطبية المتخصصة والمدربة على تقديم الخدمات الطبية مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة، مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات والحملات بالشكل اللائق، وعلى أكمل وجه خاصة تقديم الرعاية الصحية بالأماكن والقرى البعيدة والنائية والوصول بمستوى الخدمة إلى أعلى المستويات.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التابعة للقطاع الصحي خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والعمل على تذليل كافة العقبات ومضاعفة الجهود للانتهاء من إنشاء وتطوير الوحدات الصحية المستهدفة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات الخاصة بحياة كريمة والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ لتقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الأكمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى وفقاً لما هو مقرر لها.