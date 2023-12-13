خصم راتب نائب بولندي لتضامنه مع غزة بـ«طفاية حريق».. تصرف صدم اليهود (فيديو)

تصرف نائب برلماني في بولندا، بشجاعة داخل مبنى البرلمان، وبطريقة لا تصدق، حيث أطفأ شموع عيد الأنوار اليهودي، التي اشتعلت احتفالا بعيد حانوكا، معبرا بتصرفه عن تضامنه مع أهالي غزة في الأحداث المأساوية التي يمرون بها، بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدهم، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

إطفاء الشموع في عيد الأنوار اليهودي

استخدم النائب البولندي جزجوز براون، وهو صحفي وكاتب سيناريو ومخرج، مطفأة الحريق لإطفاء شموع عيد الأنوار اليهودي، ورش الرغوة على الشمعدان خلال فعالية نظمت مع أعضاء من الطائفة اليهودية داخل البرلمان، فيما اعترضت سيدة على تصرفه، حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

أثار تصرف نائب الحزب الكونفدرالي اليميني، غضب الأعضاء، الذين أصروا على طرده من قاعدة البرلمان، ومعاقبته بقطع نصف راتب لـ3 أشهر، وقطع بدل التنقلات لمدة 6 أشهر.

وكان هذا الاضطراب قبل التصويت في البرلمان على مدى استمرار رئيس الوزراء المعين حديثًا، والمؤيد للاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، في منصبه من عدمه، حسبما ذكرت «رويترز».

عيد الأنوار اليهودي

إشعال شموع الشمعدان الثُمانيّ والمسمى «حانوكياه» بعد غروب الشمس تعتبر من أهم عادات تقاليد ومظاهر احتفال عيد الحانوك، إذ يحتفل الشعب اليهودي بهذا العيد لمدّة 9 أيام كل عام، وأيضًا يأتي الاحتفال إحياءً لذكرى تدشين الهيكل الثاني في القدس سنة 164 قبل الميلاد، على حد اعتقادهم.