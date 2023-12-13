أمر غير متوقع.. أول رد لأهالي جنين بعد غناء جنود للاحتلال بميكرفونات مسجد

منذ أيام تتعرض مدينة جنين ومخيمها إلى اعتداءات متكررة من جنود الاحتلال إلى درجة اعتبارها معسكر وحصارها من جميع الجوانب، وتخريب البنية التحتية لها، وحتى تدمير وحصار مستشفى جنين الحكومي، وآخر تلك الاعتداءات تدنيس المجندين للمساجد في المدينة.

كيف رد أهالي جنين على اعتداءات جنود الاحتلال على المساجد؟

آخر تلك الاعتداءات كانت دخول جنود الاحتلال أحد مساجد جنين بأحذيتهم، والاستيلاء على ميكروفونات الجوامع والغناء فيها لدقائق.

وجاء رد الأهالي فوري، إذ بثوا الخطابات النارية للفصائل وتهديدات بالانتقام من الجنود الاحتلال، مما جعلهم يفزعون ويهربون من داخل المسجد.

الاجتياح البري لمدينة جنين ومخيمها

يأتي هذا بالتزامن مع الاجتياح البري المستمر من 36 ساعة من قوات الاحتلال ضد مدينة جنين ومخيمها، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وفقما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين لليوم الثاني على التوالي، مما أسفر عن ارتقاء 7 شهداء، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة فجر وصباح اليوم الأربعاء.

وشهد الحي الشرقي من مدينة جنين مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي حولت عدد من المنازل إلى نقاط عسكرية، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين، وفرض جيش الاحتلال حصارا كاملا على الحي وأغلق جميع مداخله بالآليات العسكرية والجرافات التي دمرت البنية التحتية والبسطات.