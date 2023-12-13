جدول المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مواعيد المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024.

مواعيد المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّه من المقرر البدء في المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر حتي يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023، حيث يتم تخصيص فترة دراسية لكل مادة.

ويؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي المهام الأدائية في 8 مواد، تبدأ يوم الأربعاء 20 ديسمبر بمادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، والخميس 21 ديسمبر بمادتي العلوم، والمهارات المهنية، ويوم الأحد 24 ديسمبر بمادتي الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، ويوم الاثنين 25 ديسمبر بمادتي اللغة الإنجليزية، و«ICT».

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إرسال جداول المهام الأدائية إلي جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الابتدائية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب.

وتُعد المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، من عوامل التقييم التي يخضع لها الطلاب خلال العام الدراسي، بجانب الاختبارات التي يتم إجرائها كل شهر خلال الفصل الدراسي.