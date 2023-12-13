وقفة احتجاجية بـ«الصحفيين» ضد العدوان الإسرائيلي ومخطط تهجير الفلسطينيين

اختتمت نقابة الصحفيين فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي ومخطط التهجير، بوقفة احتجاجية على سلالم النقابة، حيث بدأ اليوم بالدعوة لساعة احتجاجية اليوم بالنقابة، ومقرات الصحف ووسائل الإعلام المصرية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي والتصدي لمخطط التهجير تحت شعارات «لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر»، من الساعة الواحدة، وحتى الثانية ظهرًا في كل الصحف، ووسائل الإعلام المصرية، ونقابة الصحفيين.

العدوان الإسرائيلي على غزة

ونظم عدد من الصحفيين، منذ قليل، وقفة احتجاجية حمل المشاركون فيها صور شهداء الصحافة الفلسطينية، كما طالبوا بمحاكمة قتلتهم، وذلك بعد ارتقاء نحو 87 صحفيًا شهداء خلال العدوان الصهيوني الوحشي، واستهداف عشرات من أسر الصحفيين خلال حرب الإبادة، التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في أكبر جريمة عرفتها الصحافة في التاريخ الحديث.

نقابة الصحفيين

كما ندد المتظاهرون على سلالم نقابة الصحفيين بجرائم الاحتلال الصهيوني وطالبوا بالتصدي لمخطط التهجير وفتح معبر رفح، ورددوا هتافات منها:

- غزة غزة رمز العزة.

- شدي الحيل يا مقاومة.. وريهم الويل يا مقاومة

- غزة يا وطن محتل.. غير المدفع ما فيه حل

- تسقط تسقط إسرائيل.. الأرض أرض فلسطين

- يا أمريكا لمي جيوشك.. بكرة جيوش الفقراء تدوسك.

- لا معاهدة ولا سلام.. بينا وبينهم دم زمان.. اضرب اضرب يا قسام.

- يا أبو عبيدة يا حبيب.. اضرب اضرب تل أبيب

- يسقط يسقط كل جبان.. قتلوا الطفل وهوا جعان

- لا سينا ولا النقب.. إسرائيل تبطل ضرب