شروط ومستندات الاشتراك لأقارب الصحفيين في مشروع العلاج 2024

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على كارنيه الخدمة الجديدة لأقارب الصحفيين من الدرجتين الثانية والثالثة بمشروع العلاج، بعد الإعلان عن فتح باب الاشتراك لأقارب الصحفيين من الدرجتين الثانية والثالثة، في مشروع العلاج، لأول مرة منذ انطلاقه، على أن يكون قيمة الاشتراك للفرد 200 جنيه شاملة قيمة الكارنيه.

أولاً- الشروط والإجراءات:

1- اشتراك الصحفي في مشروع العلاج شرط أساسي للاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين.

2- يعامل حامل كارنيه خدمة أقارب الصحفيين بأسعار تعاقد النقابة مع الجهات العلاجية وهي أقل بكثير من أسعار الجمهور.

3- يدفع أقارب الصحفيين تكلفة الخدمة للجهات العلاجية نقداً بنسبة 100%؜.

4- لا تتحمل النقابة أي نسبة في الخدمات العلاجية المقدمة إلى أقارب الصحفيين.

5- ضرورة تقديم صورة شخصية للمستفيدين لمن هم أكبر من عامين.

6- ضرورة تقديم مستندات إثبات صلة القرابة.

7- ملء استمارة الاشتراك الموجودة في إدارة مشروع العلاج والإقرار بصحة البيانات الواردة فيها.

8- دفع 200 جنيه قيمة الاشتراك والكارنيه في خزينة النقابة بعد الحصول على إذن دفع من إدارة مشروع العلاج.

9- تبدأ الاستفادة من الخدمة والتعامل مع الجهات العلاجية اعتبارا من أول يناير 2024 لمدة عام.

10- الأسعار التي سيتعامل بها أقارب الصحفيين هي الأسعار المنشورة في دليل مشروع العلاج تحت بند إجمالي التكلفة.

ثانياً- المستندات المطلوبة:

1- الأخ - الأخت - العم - العمة - الجد الجدة - الأبناء ممن خرجوا من مشروع العلاج (صورة الرقم القومي للمستفيد).

2- أبناء الأبناء - أبناء الأخ أو الأخت (صورة الرقم القومي للمستفيد لمن هم أكثر من 15 عاماً وشهادة ميلاد كمبيوتر لمن هم أقل).

3- الخال - الخالة (صورة الرقم القومي لوالدة الصحفي والمستفيد).

4- والد/ ة الزوج/ ـة (صورة الرقم القومي للزوج أو الزوجة والمستفيد).

ثالثاً- مواعيد فتح باب الاشتراك في الخدمة:

من 12 إلى24 ديسمبر2023 ثم تستأنف من 1 إلى 18 يناير 2024.

الفترة الصباحية: من الساعة 10إلى 3 عصراً، والفترة المسائية: من الساعة 4 إلى 7 مساء.