تنظيم فعاليات متنوعة لأبناء مشروع بشاير الخير في الإسكندرية

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» إن مديرية الشباب والرياضة أولت اهتماما بأبناء مشروع بشاير الخير وتقدم كافة الأنشطة لهم لتنمية القدرات الإبداعية والفكرية والرياضية.

اهتمام خاص لأبناء البشاير

وقالت صفاء الشريف، إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية نفذت عدد من الأنشطة المتنوعة بمشروع بشاير الخير ضمن برنامج مشروع بشاير الخير، استفاد منها مايقرب من 55 طالب وطالبة بمدرسة الشهيد محمد محمود حرب الإعدادية.

حل جذري للعشوائيات

وأضافت الدكتورة صفاء الشريف إن مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية تسعى لتقديم كافة الأنشطة في كافه المجالات لأبناء هذا المشروع الذي يعد أحد أهم إنجازات الدولة المصرية، ويعد مشروع بشاير الخير هو الحل جذري للقضاء علي لمشكلة المناطق العشوائية التي انتشرت بشكل ملحوظ منذ 2011 في الإسكندرية، والتفكير في القضاء على تلك المناطق وليس محاولة تحسينها وتطويرها فقط.