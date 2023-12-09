أرخص أماكن الإقامة في الغردقة.. 90 جنيها للفرد بشاطئ خاص

تعتبر مدينة الغردقة واحدة من أجمل المدن السياحية في مصر، ويتوافد عليها الزائرون طوال العام؛ حيث الفنادق والمنتجعات السياحية والشواطئ، وتضم أرخص أماكن الأقامة من حيث الأسعار، وقد لا تزيد تكلفة إقامة الفرد عن 90 جنيها لليلة الواحدة.

أرخص أماكن الإقامة في الغردقة

من جهته، أشار بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الغردقة تضم أكثر من 170 فندق ومنتجع سياحي، ومئات الشاليهات، مؤكدا أن أرخص أسعار الإقامة في الغردقة، فندق بيت الشباب بمنطقة الأحياء شمال المدينة، ولا تزيد تكلفة الإقامة في غرفة ثلاثية أو رباعية عن 90 جنيها للفرد، شاملة الإفطار، ويضم شاطىء خاصا ومطعم وكافتيريا، ويتبع الجمعية المصرية لبيوت الشباب، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

فندق المدينة الشبابية بالغردقة

في السياق ذاته، أوضح أحمد جمال، مدير حجز المدينة الشبابية بالغردقة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أرخص أماكن الإقامة في الغردقة، فندق المدينة الشبابية، الخاضع لوزارة الشباب والرياضة، بمنطقة الأحياء شمال الغردقة؛ إذ أن سعر أقامة الفرد 177 جنيها في الليلة الواحدة، شاملا وجبة الإفطار، ويضم الفندق شاطئ خاصا وحديقة كافتريا وغرف سياحية ومطعم.

وأشار هاني حمد، عضو مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية بالغردقة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن فندق نادي الرياضات البحرية بالغردقة يخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة، وسعر الفرد في الغرفة 220 جنيها بالليلة الواحدة، ويقع على شاطئ البحر في منطقة الممشى السياحي.