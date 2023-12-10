«الغردقة» تستضيف 250 شركة سياحة ألمانية في معرض ترويجي لمصر

تستضيف مدينة الغردقة، حاليًا، المؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Alltours، والذي يشارك فيه ممثلو 250 شركة سياحة ألمانية، يهدف إلى الإعلان عن كتالوجاته للموسم السياحي الصيفي القادم 2024، بالإضافة إلى تنظيم زيارة تعريفية للمشاركين للتعرف على المقومات السياحية المصرية.

وأكد الأستاذ عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على أهمية السوق الألماني بالنسبة للسياحة المصرية، مشيراً إلى أن اختيار منظم الرحلات الألماني لمصر لعقد هذا المؤتمر يأتي في إطار المكانة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري لدى السائح الألماني.

وأضاف أن الزيارات التعريفية التي يتم تنظيمها تعد من أفضل وسائل الترويج السياحي للمقاصد السياحية، إذ تسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المختلفة.

ونيابة عن عمرو القاضي، ألقى محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، كلمة خلال المؤتمر، رحب فيها بمجلس إدارة منظم الرحلات الألماني Alltours وبالحضور من ممثلي شركات السياحة الألمانية، مثمَناً على اختيار مصر لعقد هذا المؤتمر.

وألقى الضوء خلال كلمته على المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الحديث عن الحوافز التي توفرها وزارة السياحة والآثار للترويج السياحي لمصر.