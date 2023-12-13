الاحتلال الإسرائيلي دفع بـ3 مجموعات وفشل أمام الفصائل.. ماذا حدث في حي الشجاعية؟

أعلن تليفزيون فلسطين في بيان عبر صفحته على «فيس بوك»، ارتفاع أعداد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين حي الشجاعية، إلى 10 جنود، من بينهم قائد كتيبة.

الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل جنوده

وتحت عنوان «سُمح بالنشر» نشرت صحيفة «يديعوت إحرنوت» العبرية، تقريرا عن مقتل 10 جنود في معارك شمال غزة، منهم 9 قتلوا في حي الشجاعية، 7 من لواء «جولاني»، و2 من «وحدة الإنقاذ 669».

كما نشرت صورا للجنود الإسرائيليين الذي قُتلوا في معارك شمال غزة، خاصة بعد نشر الفصائل الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاستهداف هؤلاء الجنود.

الصحيفة أيضا أظهرت مخاوف بعض العسكريين من احتمالية اختطاف هؤلاء الجنود إلى أنفاق قريبة في قطاع غزة، ما دفع الجيش لإرسال كتيبة داعمة لإنقاذ الأولى، إلا أنها وقعت في نفس الفخ أيضا.

ماذا حدث في كمين الشجاعية؟

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن قوة من لواء «جولاني»، واحدة من النُخب في الجيش الإسرائيلي، وصلت إلى حي الشجاعية في قطاع غزة، صباح اليوم، وواجهتها الفصائل الفلسطينية وأطلقت عليهم النار، فاحتموا في مبني مدرسة، من النيران، وكانوا لا يعلمون ما ينتظرهم.

وتابعت: «اندلعت الاشتباكات بين الطرفين، ألقت خلالها الفصائل عبوة ناسفة وقنابل يدوية عليهم، ما أسفر عن إصابة 4 جنود وفقدان الاتصال بالأفراد، ما زاد المخاوف من اختطافهم».

بعدها جرى الدفع بمجموعتين من الجنود لدعمهم، لكنهما تعرضا لإطلاق نار كثيف، واستمرت المعارك الشديدة حتى إخراج الجنود بمساعدة الطيران العسكري والمدفعية الإسرائيلية.