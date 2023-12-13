مؤلف «العودة»: سعيد بردود فعل الجمهور بعد عرض نصف حلقات المسلسل

أعرب السيناريست أحمد أبو زيد توفيق، أحد كُتاب مسلسل «العودة»، عن سعادته بردود فعل الجمهور بعد عرض 14 حلقة من المسلسل، والذي يذاع حاليا على قنوات دي ام سي، ومنصة واتش ات.

وقال «توفيق»، في بيان، إن قصة مسلسل العودة تدور حول «آدم» المحامي الشاب الذي يقرر العودة إلى مدينة الأقصر في صعيد مصر للبحث عن شقيقه، وهناك يواجه تحديات كبيرة ترتبط بإحدى قضايا الصعيد المهمة وهي التنقيب عن الذهب.

التنقيب عن الذهب

وأضاف «توفيق»، أنهم قاموا بالتحضير للعمل منذ عدة أشهر أثناء كتابة المسلسل والبحث عن تفاصيل التنقيب عن الذهب وأسراره وصراعاته، لافتًا إلى سفره لمحافظة الأقصر لمعاينة أماكن التصوير، واقامتهم هناك لمدة أسبوع لمعايشة الحياة لكي تخرج الأحداث انعكاسا لصورة من الواقع الحياتي بالصعيد.

وأشاد «توفيق» بالسيناريست أمين جمال ونجاحاتهما السابقة مع بعضهما البعض في اكثر من عمل سواء للتلفزيون او للسينما، فعلى مستوى المسلسلات شاركا في أعمال منها الجزئين الثالث والرابع من «يوميات زوجة مفروسة»، ومسلسل «سريع سريع»، ومسلسل «بيوتى كلينيك»، ومسلسل «سكر زيادة»، كما تعاونا في كتابة عدة أفلام، منها فيلم «قرمط بيتمرمط»، و«مذيعة الراديو»، و«اللغز»، و«انتقام سري»، و«فضيحة أبلة ضحى»، و«عيال صالح».

ونفى السيناريست أبو زيد توفيق ان تكون قصة مسلسل العودة الجديد مأخوذة من قصة مسلسل العودة الذي تم إنتاجه عام 1981 من قريب أو بعيد، وشوق جمهوره بأن المسلسل به عديد من المفاجآت بالحلقات القادمة ويتمنى أن تنال اعجاب المشاهدين.

والمسلسل بطولة شريف سلامة، وتارا عماد، ووليد فواز، وحمزة العيلي، وعصام السقا، وتامر نبيل، وبسنت شوقي، وهاجر الشرنوبي، وأحمد عبد الحميد، وفتوح أحمد، ومحمد رضوان، وصفاء الطوخي، ومن تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد توفيق ومحمد فضل، ومن إخراج أحمد حسن.