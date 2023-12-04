«السفيرة عزيزة» يكشف كواليس تصوير مسلسل «العودة»

قال الفنان شريف سلامة إن شخصية «آدم»، التي أداها في مسلسل «العودة»، تدور حول الصعيدي «المودرن» بلهجة مخففة، بسبب عمله بالمحاماة.

سلامة: الشخصية كانت قريبة من الجمهور

وأضاف سلامة، في لقائه بالمراسلة شرمندة الدسوقي، في برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «DMC»، أن الشخصية كانت قريبة من الجمهور، لتسليط الضوء على الصعيد بعد التطورات الكبيرة، التي طرأت عليه.

قال أحمد حسن، مخرج مسلسل العودة، قررنا عمل معايشة في الصعيد، قبل تصوير المسلسل، لنقل صعيد مصر 2023، إذ جاء المشاهد أقرب للحقيقة، سواء في الصورة وأشكال الناس وملابسهم وعاداتهم وتقاليدهم، فلم تعد فكرة الثأر المسيطرة كما كانت في السابق.

شخصية «عز» التي أداها مختلفة جدًا بسبب معاناته من الوحدة

قال الفنان محمد علي رزق، إن شخصية «عز» التي أداها مختلفة جدًا، بسبب معاناته من الوحدة، لوفاة والديه لذا فإنه يحلم بتكوين أسرة، لكنه لا يستطيع أن يصبح أبًا بسبب عيب خلقي لديه.

أما الفنان محمد رضوان، فقد وافق على الدور، لأنه مختلف عن أدواره السابقة: «كنت عايز أختلف عن اللي عملته قبل كدا، فأي حاجة تديني شخصية مختلفة، فالدور كان تحدي على مستوى اللهجة الصعيدية».