حملة «السيسي»: الشعب قدم درساً في الوطنية

أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، أن غرف عملياتها المركزية فى اللجان الفرعية بجميع المحافظات، لم ترصد أى خروقات على مدار أيام الانتخابات الرئاسية 2024، لافتة إلى توافد حشود الناخبين بشكل كبير على مقار الاقتراع بأعداد غير مسبوقة لأول مرة فى تاريخ مصر، وتقدمت الحملة بكل الشكر والتقدير للشعب المصرى الوطنى، إذ إنه أعطى من خلال مشاركته الشعبية الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية درساً فى الوطنية، بما يثبت الوعى الكامل بالتحديات التى يمر بها الوطن فى المرحلة الراهنة، وبما يعكس إدراك الشعب المصرى العظيم بالحفاظ على مقدرات وطنه.

بدوره، قال النائب عماد خليل، عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبدالفتاح السيسى، إنَّ نفاد أوراق التصويت فى عدد من اللجان، أحد المشاهد التى تؤكد الإقبال الكثيف على المشاركة والتصويت، وهو ما رصدناه فى الحملة الرسمية، بجانب الاستعانة بعدد إضافى من القضاة، ومد العمل فى بعض اللجان طوال أيام الاقتراع، وأضاف «خليل»، فى تصريحات له، أن الإقبال تاريخى وغير مسبوق، وأضاف: «الصورة بألف كلمة، فالصورة تتحدث عن نفسها، وكذلك مقاطع الفيديو فى اللجان والمسيرات الشبابية ورجال الدين والمجتمع المدنى، للمشاركة بوجه عام والدعوة للمشاركة، واستجابة المصريين، ومشاركتهم بكثافة منقطعة النظير فاقت التوقعات، ورغم الحشود الكبيرة لم نرصد أى تجاوزات من المنافسين، ولم نتقدم بشكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات، كما لم تخطرنا بأى شكاوى مقدمة ضدنا».

واستكمل: «الشكر واجب للقوات المسلحة والشرطة والقضاة والهيئة الوطنية للانتخابات، وتحية خاصة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تغطيتها المتميزة، والـ100 دقيقة التى تم منحها لكل المرشحين، وتحية واجبة لشعب مصر العظيم الذى ضرب أروع الأمثلة فى المشاركة بالانتخابات واستخدم حقه وأدى واجبه بكل أمانة».