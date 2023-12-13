حملة «زهران»: مكاسبنا كبيرة أياً كانت النتيجة

أعلنت حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة شهدت زيادة فى إقبال الناخبين، بسبب تعدد المرشحين وظهور معارضة منافسة، ووجود خطاب مختلف وجد كثيرون أنه يعبر عنهم. وقالت منى الشماخ، المنسق الإعلامى للحملة، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملة تعتبر الانتخابات بداية لترسيخ مبدأ التعددية والتنافس الحقيقى على منصب رئيس الجمهورية، وهو مبدأ رغم وضوحه، إلا أنه يحتاج التأكيد والعمل على ترسيخه، فمنذ نشأة الجمهورية كان نظام الاستفتاء على الرئيس، وكانت «نعم» هى الإجابة الدائمة على استمرار الرؤساء، لذا يمكن اعتبار الانتخابات الحالية نقطة تحول. وتابعت: «إذا كنا ننتظر الآن معرفة من سيشغل المركز الثانى فى عدد الأصوات فأتمنى أن ننتظر المرة القادمة بنفس الاهتمام اسم من يحظى بالمركز الأول».

وأشارت إلى أن حملة فريد زهران خرجت بالكثير من المكاسب بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، باعتبارها كانت فرصة للتواصل مع المواطنين وتعريفهم بالحزب ومبادئه وأفكاره وتعريفهم ببرنامجهم ورؤيتهم، وإمكانية حل كثير من الأزمات الحالية، كما كانت فرصة لضم أعضاء جدد واكتشاف كوادر موجودة بالفعل وتوظيفها: «أكدنا وجودنا كرقم مهم فى المعادلة السياسية». وشددت على أن الحملة التزمت بكل الضوابط القانونية وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يخص عمليات الدعاية والتصويت والحشد لمرشحها سواء داخل اللجان أو خارجها، كما تؤكد عدم رصد أى مخالفة من ممثليها فى جميع المحافظات.

بدوره، قال الدكتور محمد سالم، المستشار السياسى للمرشح فريد زهران، إنّ ارتفاع نسب المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بشكل يفوق التوقعات، يرجع فى الأساس إلى مشاركة مرشح للمعارضة المصرية ضمن السباق الانتخابى.