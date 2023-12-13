ما رأيناه لا يوصف.. أول تعليق من الاحتلال على سقوط لواء جولاني في غزة| عاجل

وصف قادة عسكريون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مراسم دفن عدد من الجنود في لواء «جولاني»، الذين قتلوا في حي «الشجاعية» بقطاع غزة، أن الأمر بأنه «صعب جداً ولا يمكن تصديقه»، وفق ما نقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» اليوم الأربعاء.

ماذا قال قادة الاحتلال عن مقتل جنود لواء جولاني

وقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في بيان لمكتبه إن ما حدث في حي «الشجاعية» بقطاع غزة، أمس الثلاثاء، «كان صعباً جداً»، حيث فقد الجيش الإسرائيلي عدداً من جنوده وضباطه في كمين للفصائل الفلسطينية في شمال غزة.

وعلق رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء هرتسي هليفي، بقوله: «ما عشناه أمس في حادث الشجاعية، كان حدثاً صعباً».

وأضاف خلال زيارته لعدد من الجنود الاحتلال في مركز شيبا الطبي بتل أبيب، الذين أصيبوا في الكمين الذي نصبته الفصائل الفلسطينية في حي الشجاعية: «قوة عسكرية وقعت في محنة، وتعرضت قوات أخرى للنار والخطر، لكن القادة كانوا في المقدمة، وهذه هي طريقة القتال في الجيش».

مقتل 10 جنود في معارك بشمال غزة

وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح اليوم مقتل 10 جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة، منهم 9 في كمين نصبته الفصائل الفلسطينية في حي الشجاعية، حيث لا تزال معارك محتدمة وشرسة تتم في تلك المنطقة

ووقع الكمين عندما دخل جنود الاحتلال مبني لتفتيشه، لكنهم فوجئوا بتعرضهم لإطلاق النار وإطلاق عبوات ناسفة وقنابل يدوية، مما أسفر عن انقطاع الاتصال وإصابة عدد من الجنود، وقد تم الدفع بقوة داعمة ثم ثانية، لكنهم فشلوا جميعًا، واضطروا للاستعانة بالدفعية وطيران الاحتلال.

يشار أن اللواء الجواني يعتبر من ألوية النخبة في سلاح المشأة في الجيش الإسرائيلي، وارتفع حصيلة القتلي في بداية الحرب في 7 أكتوبر إلي 444 جندي، منهم 115 جنديًا قتلوا منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.