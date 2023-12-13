محمد عبدالحميد مديرا عاما للشئون الإدارية بجامعة الأزهر

أصدّر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف محمد عبدالحميد عبد الباقي بدوي، مدير إدارة الموارد البشرية بجامعة الأزهر؛ لمهمة العمل مديرا عاما للإدارة العامة للشئون الإدارية بجامعة الأزهر.

السيرة الذاتية لـ محمد عبدالحميد مدير عام الشئون الإدارية بجامعة الأزهر

تخرج محمد عبدالحميد في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر عام 2001 بتقدير عام: جيد جدًّا، وحصل على درجة الماجستير في كلية الحقوق جامعة بني سويف، وشغل عدة وظائف إدارية؛ منها: باحث شئون قانونية بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم، وباحث تنمية إدارية بجامعة الأزهر، ورئيسًا لقسم الكادر الخاص بجامعة الأزهر.

وحصل مدير عام الشئون الإدارية بجامعة الأزهر الجديد على عدة دورات تدريبية في الحاسب الآلي، واجتاز عددًا من البرامج والدورات الخاصة بإعداد الوظائف القيادية والإشرافية، وهو من القيادات الشابة المستنيرة في جامعة الأزهر.