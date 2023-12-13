«البحوث الإسلامية»: الأزهر يحرص دائما على توعية الشباب بالقضة الفلسطينية

أكد الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر الشريف يحرص دائما على توعية الشباب بقضايا الأمة المعاصرة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الندوة التي يعقدها مجمع البحوث الإسلامية تحت عنوان «واقع القضية الفلسطينية بين التهجير والتصفية»، وذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

دعم القضية الفلسطينية

ويحاضر في الندوة التي تقام في كلية اللغة العربية بالقاهرة، كلٌّ من: الدكتور مصطفى الفقي، المفكِّر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية السابق، والنائب البرلماني كريم درويش، رئيس لجنة العَلاقات الخارجية بمجلس النواب، وصلاح عبد البديع شلبي، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الأزهر، والأنبا إرميا مكرم، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، ويُدير الندوة: الإعلامي حمدي رزق.