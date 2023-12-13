رئيس جامعة الأزهر: نعيش في عالم يكيل بمكيالين خاصة مع قضية فلسطين

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إنَّ حق الفيتو يفترض أن يكون دستور الحرية في العالم المتحضر، لكننا نعيش في عالم يكيل بمكيالين وخاصة في النظر والتعامل مع القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية بين التهجير والتصفية

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، خلال الندوة التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية بعنوان» واقع القضية الفلسطينية بين التهجير والتصفية»، إن من أعان ظالما فهو شريكه في الظلم، وقد أثبت الأحداث أن العالم المتحضر لا يفهم إلا لغة القوة والسلاح، وعار علينا أن نخاطبه بلغة لا يفهمها كما قال شيخ الأزهر في إحدى خطاباته لدعم غزة

الدعم المصري إلى أهالي غزة

كما وجه رئيس جامعة الأزهر، الشكر للقيادة السياسية لوقوفها بجانب الأشقاء في غزة وتقديم كافة الدعم لهم، فضلا عن ضرورة توجيه الشكر إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لموقفه الحاسم لدعم أهل غزة، وتوجيه بيت الزكاة بإرسال 100 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لدعم أهل غزة، فضلا عن إرسال جامعة الأزهر 50 شاحنة إلى الأشقاء.

وتقام ندوة مجمع البحوث الإسلامية، برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

ويُحاضر في الندوة، كلٌّ من: الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، والنائب كريم درويش، رئيس لجنة العَلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور صلاح عبد البديع شلبي، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الأزهر، والأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي.