«شباك التذاكر» 8 أفلام تنافس على الأفضل في «جولدن جلوب 2024»

مجموعة من التحديثات الجديدة تمّ إدراجها على النسخة الـ81 من جوائز جولدن جلوب، المقرر أن يتمّ توزيعها فى الحفل السنوى المقام يوم 7 يناير 2024، فى فندق «بيفرلى هيلتون» فى بيفرلى هيلز، وذلك لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتليفزيونية وصنّاعها، التى عُرضت على مدار عام 2023.

شهدت نسخة جولدن جلوب 2024 إضافة مرشحين جدد إلى فئات الجوائز، ليتنافس على كل جائزة 6 مرشحين وليس 5 كما كان سابقاً، ولكنها ليست الإضافة الجديدة الوحيدة هذا العام، إذ تمّ تدشين جائزتين جديدتين «أفضل إنجاز سينمائى فى شباك التذاكر»، و«أفضل أداء فى الكوميديا الارتجالية على التليفزيون».

ومن شروط الترشح لـ«أفضل إنجاز سينمائى فى شباك التذاكر» أنَّ تكون الأفلام المؤهلة قد حققت ما لا يقل عن 150 مليون دولار أثناء إصدارها، ويجب أن يكون 100 مليون دولار منها من شباك التذاكر المحلى بالولايات المتحدة الأمريكية، وشملت القائمة 8 أفلام هى: «Barbie» الذى حقق 1.4 مليار دولار حول العالم منها 636 مليون دولار فى السينمات المحلية، و«Guardians of the Galaxy Vol.3» الذى حقق 845 مليون دولار، و«John Wick: Chapter 4» الذى حقق 440 مليون دولار، و«Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One» بطولة توم كروز محققاً 567 مليون دولار.