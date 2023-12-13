ابنة أحمد راتب تُحيي ذكرى وفاة والدها: «رجل لن تجود الحياة بمثله»

أحيت لمياء راتب، الذكرى السابعة لوفاة والدها الفنان أحمد راتب، التي تحل غدًا الخميس، قائلة: «أثقل أيام بتمر عليا في السنة»، في إشارة إلى آلام الفقد التي تملكت منها، منذ رحيل والدها.

سنوات تمر ثقيلة على لمياء راتب

وكتبت لمياء راتب، عبر حسابها على «فيس بوك»: «مرَت السنوات.. مُتلكئة كقطار مُهترئ، بطيئة يجبرك مرورها المتأني على رؤية تفاصيلها الموحشة.. فيبعث في نفسك ظلمة ليل عاتم لا يزداد إلا أسودادًا».

أضافت ابنة الفنان أحمد راتب: «كما لا نملك مكابح لمرور الزمن.. لا أقوى على كبح شوق أشعل في روحي جحيمًا يستعر كل يوم ولكن لا يهدئ من روعي إلا يقيني بأنك مُنَعَّم في الفردوس الأبدي.. رحمك الله يا رَجُلاً لن تجود الحياة بمثله مجددًا.. 2016/12/13 آخر يوم كان حبيبي معايا في نفس الدنيا».

ما يقارب 500 عمل فني، قدّمها الفنان أحمد راتب خلال مسيرته الفنية، تنوعت بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية والإذاعية، ورحل عن عالمنا في 14 ديسمبر عام 2016، عن عمر ناهز 67 عامًا.