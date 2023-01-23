أحمد راتب في لقاء سابق: «عبد الحليم حافظ علمني الرومانسية والوطنية»

تمر اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد الفنان الكبير أحمد راتب الذي رحل عن عالمنا عام 2016 تاركا وراءه كثيرا من التاريخ الفني المميز الذي يظل عالقا في قلوب محبيه.

وكان كشف الفنان أحمد راتب في لقاء تلفزيوني سابق قبل رحيله، عن حبه للعندليب عبد الحليم حافظ إذ قال إن قصص حبه كانت مرتبطة به بشكل كبير، موضحا في أحد اللقاءات التليفزيونية التي أجراها مع الإعلامي مفيد فوزي وكشف أنه كان في قصة حب انتهت يوم وفاته.

أحمد راتب يكشف عن حبه لعبد الحليم

وقال الفنان أحمد راتب في أحد اللقاءات التليفزيونية مع الإعلامية صفاء أبو السعود «عبد الحليم حافظ دا فضلت أحبه ويعلمني الحب والرومانسية ويعلمني الوطنية في أغانيه، كان عندي علاقة مع واحدة انتهت يوم ممات وكإن الرومانسية خلصت».

وتابع أحمد راتب حديثه عن ممن من الراحلين يحب أن يضع على قبره باقة ورد فأجاب «محمود المليجي»، إذ قال: «لأنه حضور طاغي لو وقف في الشوت معاه عشرة عينك متروحش غير عليه هو عينك متشوفش غيره وحرفيته في التمثيل تحس أنه دا شيء طبيعي مش حرفية».