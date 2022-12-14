ابنة أحمد راتب في ذكرى وفاته: قشعريرة باردة ترجف قلبي

رثت لمياء راتب، ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، والدها بكلماتٍ مؤثرة، في ذكراه السادسة، التي تحل اليوم، حيث رحل عن عالمنا يوم 14 ديسمبر عام 2016، قائلة إنّ: «قشعريرة باردة ترجف قلبي حين أتذكر ذلك اليوم».

واستعادت ابنة أحمد راتب، ذكرياتها مع هذا اليوم، وكذلك اللحظات الأخيرة التي جمعتها بوالدها، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «تلك اللحظة السوداء.. فاجعة أني فقدتك للأبد.. وتلك القبلة الأخيرة على جبينك».

أكملت أنا عامي السادس في ألمٍ لم أعهده من قبل

وأضافت ابنة أحمد راتب: «اليوم أكمل أبي عامه السادس في النعيم.. وأكملت أنا عامي السادس في ألمٍ لم أعهده من قبل.. إلى اللقاء يا حبيبي على الضفة الأخرى».

يذكر أنّ آخر أعمال الفنان أحمد راتب، كان فيلم ضغط عالى عام 2019، والذى تدور أحداثه حول شاب في منطقة شعبية، يعمل كمهندس كهرباء، يقع له حادث يتسبب في شحنه بالكهرباء، ليصبح مصدر طاقة كهربائية لمنزله وأهل منطقته، ويقع في حب فتاة بعد أن صعقها بالكهرباء، وبسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، يحاول المسؤولون استغلال قدرته لتعويض الكهرباء.