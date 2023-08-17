ابنة أحمد راتب تتذكر والدها بمواقف مؤثرة: «عمري ما هنسى تعبك وشقاك»

تذكرت لمياء راتب، ابنة الفنان أحمد راتب، مواقف مؤثرة لوالدها عاشها طيلة حياته، في كواليس أعماله الفنية، إذ كشفت عن بعضها لأول مرة للجمهور، لتُبرز حجم المعاناة التي تعرض لها لسنواتٍ طويلة.

وكتبت لمياء راتب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «تصدق يا بابا إنّ لحد دلوقتي في ناس فاكرة إن شغلك كان سهل، أنه كان هزار ولعب وشهرة بس.. ميعرفوش إننا كان ممكن نقعد يومين منشوفكش من غير ما تكون مسافر لأنك كنت بتصور 18 ساعة متواصلة».

وأضافت ابنة أحمد راتب، «ميعرفوش أنك كنت بتقف على المسرح ودرجة حرارتك 40، ميعروفش أنك كنت ممكن تنام ربع ساعة في كرافان في التصوير لحد لما المشهد يجهز، أو تقعد تستنى 3 ساعات عشان يظبطوا إضاءة مشهد هياخد في تصويره ساعتين وهيظهر على الشاشة 3 دقايق، ميعرفوش أنك كنت بتلبس صوف في أغسطس وبتنزل البحر في يناير».

ابنة أحمد راتب: أنا فخورة قوي إني بنتك

وتابعت «ميعرفوش إن مناخيرك اتكسرت في تصوير مشهد وأثرت على حياتك كلها، ميعرفوش أنك كنت بتحترم المخرج وتسمع كلامه وتقول له يا أستاذ حتى لو أصغر منك بعشرين سنة.. أنا فخورة قوي إني بنتك، أنا عمري ما هنسى تعبك وشقاك اللي كبرت عليهم، أنا عمري ما هنسى أنك كنت أحن أب وإنسان في الدنيا».

واستكملت: «ربنا أنعم عليك أنك تربي بناتك التلاتة وتجوزهم وتشوف ولادهم، وبعت لك حج بيته لحد عندك (هدية من شركة السياحة لكل طاقم عمل مسلسل أم كلثوم).. لو مكنتش في الجنة بكل اللي فات ده، فا أنت في الجنة بقلبك السليم الطيب.. بحبك قوي وهفضل أدعي لك لحد لما أجيلك».