«أعياد الذكريات المؤلمة».. كيف تحولت احتفالات إسرائيل 2023 إلى مآتم؟

تتحين الفصائل الفلسطينية الفرصة لتعكير صفو الاحتلال الإسرائيلي، إذ نفذت عملية نوعية عسكرية كبيرة في عيد الأنوار «الحانوكا»، بعد شهرين من مهاجمة إسرائيل في عيد «كيبور» في أكتوبر الماضي، الذي بدأت فيه عملية «طوفان الأقصى».

عيد حانوكا وذكريات مؤلمة على إسرائيل

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، شهد قطاع غزة، أمس، تنفيذ كمين في حي الشجاعية، إذ قتلت فيه الفصائل الفلسطينية 10 أفراد من الجيش الإسرائيلي، بعضهم منتمي للواء «جولاني» لواء الصفوة من الجيش الإسرائيلي في يوم حزين على إسرائيل التي كانت تحتفل بعيد «حانوكا» وجاء هذا الكمين قبل ساعات من صدور مشروع قرار تاريخي في الأمم المتحدة بالموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

بولندي يضايق إسرائيل

ولم تكن الفصائل الفلسطينية فقط من عكّر صفو الإسرائيليين، فقد دخل على الخط البرلماني البولندي جزجور بروان، عندما استخدم طفاية حريق لرش شموع عيد الأنوار اليهودي «حانوكا»، إذ قام برش الشمعدان اليهودي أثناء الاحتفال من قبل يهود في البرلمان الهولندي في تصرف أراد من خلاله التضامن مع غزة.

تنفيذ «طوفان الأقصى» بالتزامن مع عيد «كيبور»

وكان أول عيد تحول لمأتم في إسرائيل هذا العام هو الاحتفال بعيد «كيبور» الذي يستمر الاحتفال به حتى 10 أكتوبر، ولكن مع بداية الاحتفال به نفذت الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، وفاجئت إسرائيل بسبب دقة التنفيذ، إذ أسقطت الفصائل الفلسطينية أكثر من 1550 إسرائيليا.