كندة علوش عن مشهد الشاب الفلسطيني وسط الأمطار: «والله نتألم لألمكم»

أعربت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها على «إنستجرام»، عن حزنها الشديد لما يحدث في فلسطين، خاصة بعد تدوال مشهد لشاب يحمل شقيقه الشهيد، وسط الأمطار.

ونشرت كندة علوش الفيديو، وعلقت عليه: «الله.. تعجز هوليوود بكل إمكاناتها ومبدعيها أن تقدم مثل هذا المشهد.. أنتم عنوان الصبر، ذقتم الألم باختلاف أنواعه وأشكاله، واختبرت قسوة الحياة صبركم حتى آخر مداه».

وأضافت: «والله نتألم لألمكم، ونصلي لأجلكم، وكي ينتهي هذا الكابوس، لأنكم تستحقون الحرية والحياة بكرامة».

دعم كندة علوش لأهالي غزة

وتحرص الفنانة كندة علوش، بشكل يومي، على دعم غزة وأطفالها عبر حساباتها على السوشيال ميديا، بعد الاعتداءات الوحشية من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، كما تحرص كل يوم جمعة على الدعاء لهم.