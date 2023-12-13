بعد تصرف النائب البولندي تضامنا مع غزة.. ما هو عيد «حانوكا» اليهودي؟

أقدم نائب في البرلمان البولندي على إطفاء الشموع الخاصة بعيد الأنوار اليهودي، المعروف باسم «حانوكا»، تعبيراً عن رفضه للعدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومنذ قيام النائب البولندي بإطفاء شموع عيد «حانوكا»، وهو التصرف الذي اثار غضباً لدى الأوساط اليهودية وداعميهم في بولندا، بدأ البعض يتساءل عن هذا العيد، الذي يحتفل به اليهود في أنحاء العالم، وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن عيد «حانوكا».

ماهو عيد الحانوكا؟

هو عيد للاحتفال بحروب «الحشمونائيم» ضد اليونانيين، ويحتفلون به للدلالة على انتصار وتغلب الأقلية على الأغلبية، في العام 164 ق.م، وتستمر فعالياته لمدة ثمانية أيام، يضاء خلالها شمعة كل يوم تُثبت في شمعدان خاص.

السبب في الاحتفال لـ 8 أيام، تشبهًا بأيام عيد «المظال»، حتى يتذكر اليهود فرحة التوراة والخلاص، ويعتقدون أن إضاءة الأنوار في الهيكل بعد تحريره من اليونانيين، تٌمثل تطهيره، وذلك وفق المعتقدات اليهودية الشائعة منذ القرن الثاني قبل الميلاد، ويشعلون شمعة واحدة يوميًا حتى اكتماله في اليوم الأخير.

العمل في حانوكا

وعلى مدار أيام العيد بالكامل، يكون الوضع الطبيعي للعمل، دون إجازة، وتعمل المواصلات العامة فيه بشكل معتاد، ماعدا الدراسة، تتعطل ويكون بديلًا لها المهرجانات المسرحية والغنائية والتي تتعلق بالعيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويعتبر حانوكا ضمن مظاهر احتفال اليهود طبقًا لمعتقداتهم الدينية، ويعتبر الأمر بمثابة مهرجان للفرح، حيث يجتمعون كل ليلة لتحضير المأكولات التقليدية، وغالبًا ما تكون من المقالي.

وتمتد جذور هذا العيد تاريخيًا ودينيًا، حسب المعتقدات اليهودية، حيث يزعمون أنه خلال القرن الثاني قبل الميلاد، كان يقود اليهود المكابيّون للتمرد على السلوقيين عام 165 ق. م، بعد محاولة الملك أنطيخوس الرابع فرض الثقافة والتقاليد الهيلينية على اليهود، وفرض عبادة آلهة الإغريق في هيكل سليمان.

ويحتفل اليهود بالحانوكا باعتبارها ذكرى استعادتهم حريّة العبادة، وحسب المعتقد الديني، لم يكن الزيت المقدّس في الهيكل يكفي المتمرّدين لإنارة الشموع لأكثر من ليلتين، ولكنّه بقي مشتعلاً لثماني ليال.

معنى حانوكا

وكلمة «حانوكا» بالعبرية تدل على ثمانية شمعات مرتبة وموضوعة في بيت هيلل، مع وجوب إضاءتها، حسبما أشار هيلل إلى ذلك في تفسيراته، وبعض المراجع تعتقد أنها تعني الهيكل، وكلمة عيد الأنوار أما عيد توضح الخلاص الذي وصل كالنور المُشّع بشكل مفاجئ.

نسخة من احتفال وثني

ويفسر بعض الباحثين بالأصول والجذور للأعياد أن الاحتفال بهذا العيد يمثل نسخة من احتفال وثني لطرد الظلام في اليوم الحادي والعشرين من كانون الأول «ديسمبر»، بسبب اعتباره اليوم الأقصر في السنة، لذلك يكثر خلاله إضاءة الشموع وإشعال النيران كجزء من طقوس وثنية لطرد الشر والظلام من جهة، واستقبال نور الشمس القادم من عالم الموت منتصرا عليه، من جهة أخرى، طبقا لمعتقداتهم.