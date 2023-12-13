«شعبة الأدوية» تكشف طريقة التعرف على العقاقير المغشوشة عند الشراء

قال الدكتور محي حافظ رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، إن الدواء المغشوش قد يحتوي على المادة الفعالة، وربما لا يحتوي عليها، أو يضم موادا أقل فعالية من خلال إعادة تدوير أدوية منتهية الصَّلاحِيَة.

أضاف رئيس شعبة الأدوية، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»، أن الكثير من الأدوية المغشوشة تأتي من خارج مصر، بينما جزء صغير فقط يُصنع بالداخل، وعلى سبيل المثال فإن الترامادول، والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية أو العصبية أو الجنسية، من أشهر الأدوية التي تضبط في المواني والسفن.

نصائح عند شراء الدواء المستورد

وجّه «حافظ»، عدة نصائح للمواطنين عند شراء أي دواء مستورد من الصيدليات، قائلا: «لا يجب الاقتراب من أي دواء مستورد، غير مسجل بهيئة الدواء المصرية إطلاقًا، والدواء الأصلي يكتب عليه من الخارج ما يفيد تسجيله لدى الهيئة برقم محدد في سنة معينة».

وتابع: «لو أنا كمواطن لاحظت اختلافا في لون أو شكل أو تغليف أو تعبئة وطباعة علبة الدواء، يجب الرجوع بها للصيدلي للتعامل معها فورًا، لأنه يستطيع تمييز الدواء المغشوش أو المقلد، بحكم خبرته ومعرفته الطويلة».