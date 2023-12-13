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«هيئة الدواء» تحذر من دواء مقلد لعلاج التجويف البطني.. كيف تعرف المغشوش؟

كتب:

مريم الخطري
11:28 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية

أصدرت هيئة الدواء منشورًا نصحت فيه المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية بمراجعة عبوات مستحضر MERONEM 1G I.V VIAL.

وقالت الهيئة، إنها تلقت ﺒﻼغًا من ﺷﺮﻛﺔ PFIZER ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ بوﺟﻮد ﻋﺒﻮات ﻣﻘﻠﺪة وﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

- MERONEM 1G I.V VIAL- تشغيلة رقم 4A22E02

وقالت هيئة الدواء إنه يمكن التفرقة بين العبوة الأصلية والعبوة المقلدة، بعدة علامات، وهي: في الأصلية كلمة children مدونة بطريقة صحيحة، والعبوة المقلدة مدونة بطريقة خاطئة .

وأكدت هيئة الدواء أن تاريخ الإنتاج المدون على العبوة المقلدة مخالف للعبوة الأصلية وغير صحيح، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الفروق بين العبوات الأصلية والمقلدة تحتاج الى متخصص لذلك فى حال الشك فى أي عبوة لابد من العودة الى مقدم الخدمة الصحية.

الجدير بالذكر أن هذا المستحضر يستخدم في حالات العدوي البكتيرية التى تصيب الجلد أو التجويف البطني وغيرها من الالتهابات البكتيرية التى تصيب الأطفال.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.