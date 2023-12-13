هيئة الدواء تحذر من 6 عقاقير مغشوشة في الأسواق.. بينها مضاد حيوي شهير

حذرت هيئة الدواء المصرية من 6 أدوية مغشوشة موجودة في السوق الدوائية، بحسب منشور أصدرته الهيئة وحصل «الوطن» على نسخة منه.

مستحضر بوفيدن أيودين

وحذرت الهيئة من عبوات مغشوشة من دواء polyvinylpyrrolidon، ويمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والمغشوشة من خلال:

- تاريخ الإنتاج المدون على العبوة لا يخص التشغيلة طبقا لما ورد من الشركة.

- رقم التشغيلة المدون على العبوة خاطئ وهو 5220075.

المستحرض الحيوي يستخدم كمطهر عام وقاتل للجراثيم واسع النطاق، ومعالجة الالتهابات الموضعية التي تصيب الجروح والحروق والعمليات الجراحية.

مستحضر لعلاج ضعف العضلات

كما حذرت الهيئة من العبوات المقلدة من المستحضر الحيوي L-Carnitine syrup، ويمكن التفرقة بين العبوات الأاصلية والتقليدية من خلال تاريج الانتاج المذكور على البطاقة الداخلية ويوجد لوجو ميباكو أسفل الملصق، ولكن فى العبوات المقلدة لا يوجد لوجو ميباكو أسفل الملصق وتاريج الأنتاج المذكور لا يوجد.

وفي العبوات الأصلية غطاء الزجاجة مطبوع عليه لوجو الشركة باللون الزيتي، لكن في العبوات المقلدة الأخضر الفاتح لون الغطاء.

وأضافت هيئة الدواء أن هذا المستحضر الحيوي يستخدم كمكل غذائي وعلاج بعض حالات العقم عند الرجال، وعلاج ضعف العضلات وعلاج مساعد لمرضي غسيل الكلي.

وحذرت هيئة الدواء من المستحضر الحيوي Cialis، وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻼت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻌﺒﻮةاﻟﻤﻘﻠﺪة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﻮر، مشيرة إلى أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة من خلال الوجه السفلي للعبوة الخارجية والشريط الداخلي الذي محفور بداخلة البيانات بخلاف العبوات المقلدة.

يذكر أن هذا المستحضر يستخدم في علاج ضعف الانتصاب وهو نوع من أنواع الضعف الجنسي.

مستحضر Mirage 1gm

وحذرت أيضا من عبوات مغشوشة من المستحضر Mirage 1gm، وهو مستحضر مضاد حيوي يستخدم لعلاج أنواع العدوى البكتيرية، بما في ذلك التهاب الزائدة الدودية والتهاب السحايا البكتيرية عند الأطفال.

Genuphil 250mg syrup

وحذرت من مستحضر Genuphil 250mg syrup والمستخدم كمكل غذائي للمحافظة على سلامة الغضاريف والمفاصل، مشيرة إلى أنه يمكن التفرقة بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد من خلال العبوة الخارجية ورقم التشغيلة المختلف فى العبوات الإصلية رقم التشغيلة 7 والمقلدة 8.

المستحضر الحيوي Megamox 642.9 mg/5ml susp

وكشفت هيئة الدواء عن وجود عبوات مقلدة من المستحضر الحيوي Megamox 642.9 mg/5ml susp، قائلة إن هناك عبوات مقلدة منه، وهو يستخدم كمضاد حيوي لعلاج التهاب الأذن والتهاب الحلق والتهابات الجهاز التنفسي.

وأوضحت هيئة الدواء أنه يمكن التفرقة بين العبوات المقلدة والأصلية من خلال الكرتون الخارجي، والعبوات الداخلية والزجاجة الداخلية، فى الزجاجات الاصلية يوجد 8 شكل بيضاوي على الحافة ويوجد 4 على المعبوات المقلدة.