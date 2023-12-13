تقارير: أمريكا توقف بيع أكثر من 20 ألف بندقية «إم 16» للاحتلال الإسرائيلي

نقل موقع «أكسيوس» الإلكتروني عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قررت إرجاء بيع أكثر من 20 ألف بندقية «إم 16» أمريكية الصنع، إلى إسرائيل، بسبب مخاوف تتعلق بهجمات المستعمرين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء مساء اليوم الأربعاء.

مراجعة القرار بالخارجية الأمريكية

وأوضح التقرير أن قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى من قبل وزارة الخارجية، يشير إلى أن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين.

طلب إسرائيلي للبنادق الأمريكية

وطلبت إسرائيل في الأسبوع الأول من العدوان على غزة، الحصول على هذه البنادق لتسليح فرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا.

وتتلقى هذه الفرق، المكونة من مستعمرين وسكان محليين، الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية، لتكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجوم محتمل.