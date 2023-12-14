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تفاصيل جديدة في خطة إغراق الاحتلال الإسرائيلي لأنفاق غزة.. القصة الكاملة

كتب:

عمرو حسني
05:22 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
أنفاق غزة

أنفاق غزة

أثارت فكرة قوات الاحتلال الإسرائيلي إغراق أنفاق قطاع غزة جدلا واسعا بسبب تعليق الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي جو بايدن على الأمر.

أمر مهم كشفت عنه وول ستريت جورنال

وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 مضخات لإغراق الأنفاق في غزة عن طريق مياه البحر، في الوقت الذي خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن معلقا على الأمر كاشفا أن لديه معلومات تفيد بأنه لا يوجد محتجزون في الأنفاق، مشددا على ضرورة عدم قتل المدنيين على أي حال، وسوف تستخدم إسرائيل مياه البحر الأبيض المتوسط ولكن لم يدخل الأمر قيد التنفيذ حتى الآن وستعمل إسرائيل على تحطيم ما يسمى «مترو أنفاق غزة» في إشارة إلى أنفاق الفصائل الفلسطينية أسفل غزة.

تفاصيل إغراق الأنفاق عن طريق إسرائيل

وذكرت الصحيفة أن إغراق الأنفاق سوف يستمر أسابيع خاصة بعد إضافة مضختين إلى الـ 5 الموجودة لتصبح 7 حتى الآن حيث سيتم استخدام المياه نحو 482 كيلومترا وسط تقييم مستمر من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي للعملية برمتها.

تعليق الأمم المتحدة

بدورها علقت الأمم المتحدة على الأمر حيث أشارت إلى أن هناك تقارير حول استخدام المياه في إغراق الأنفاق ولكن لا يوجد أمر مؤكد حتى الآن، معلقة أن هذا الأمر سيؤثر على غزة لعدة أجيال.

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بقلم عمرو حسني