تفاصيل جديدة في خطة إغراق الاحتلال الإسرائيلي لأنفاق غزة.. القصة الكاملة

أثارت فكرة قوات الاحتلال الإسرائيلي إغراق أنفاق قطاع غزة جدلا واسعا بسبب تعليق الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي جو بايدن على الأمر.

وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 مضخات لإغراق الأنفاق في غزة عن طريق مياه البحر، في الوقت الذي خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن معلقا على الأمر كاشفا أن لديه معلومات تفيد بأنه لا يوجد محتجزون في الأنفاق، مشددا على ضرورة عدم قتل المدنيين على أي حال، وسوف تستخدم إسرائيل مياه البحر الأبيض المتوسط ولكن لم يدخل الأمر قيد التنفيذ حتى الآن وستعمل إسرائيل على تحطيم ما يسمى «مترو أنفاق غزة» في إشارة إلى أنفاق الفصائل الفلسطينية أسفل غزة.

وذكرت الصحيفة أن إغراق الأنفاق سوف يستمر أسابيع خاصة بعد إضافة مضختين إلى الـ 5 الموجودة لتصبح 7 حتى الآن حيث سيتم استخدام المياه نحو 482 كيلومترا وسط تقييم مستمر من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي للعملية برمتها.

