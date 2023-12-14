«سيلاحقهم غضب الله».. فيديو صادم لتوقف قلب نائب تركي خلال مهاجمته إسرائيل

بينما يقف النائب التركي حسن بتماز، خلف المنصة في البرلمان التركي، ينتقد دولة الاحتلال الإسرائيلي ويدافع عن القضية الفلسطينية بكل جوارحه، باغتته نوبة قلبية مفاجئة، ليسقط مغشيا عليه، في لحظة صادمة كاد أن يفقد حياته خلالها.

«سيلاحقهم غضب الله»، بعد خطبة طويلة للنائب التركي ختمها بهذه الجملة، أظهر مقطع فيديو انتشر مؤخرًا حسن بيتماز البالغ من العمر 53 عامًا وهو يقف خلف منصة في البرلمان التركي، قبل أن يسقط فجأة على الأرض أثناء إلقاء الخطبة أمام الجمعية الوطنية التركية.

نوبة قلبية تهاجم نائبًا تركيًا خلال دفاعه عن القضية الفلسطينية

«حتى لو ظل التاريخ صامتا، فإن الحقيقة لن تظل صامتة»، قصيدة للكاتب التركي سيزاي كاراكوك، استعان بها بيتماز، خلال خطبته ضد الاحتلال قبل أن يسقط، مضيفا أنهم يعتقدون أنهم إذا تخلصوا منا لن تكون هناك مشكلة، ولكن إذا تخلصتم منا، فلن تتمكنوا من الهروب من عذاب الضمير.

بيتماز، أصيب بنوبة قلبية وفقد الوعي على أرضية البرلمان التركي، بعد ثوانٍ من خطابه ردًا على الصراع الدائر في غزة، بحسب موقع «YNet News»، الذي أكد أن النائب توقف قلبه، لكنه بدأ ينبض مرة أخرى بعد عمليات الانعاش، قبل نقله إلى المستشفى.

الحالة الصحية للنائب التركي بعد توقف قلبه

وذكر التقرير أن حسن بيتماز، نائب رئيس حزب السعادة التركي، أُجري له الإنعاش القلبي الرئوي قبل نقله إلى المستشفى.

وكشف وزير الصحة التركي الدكتور فخر الدين كوكا أن بيتماز وصل إلى مستشفى مدينة بيلكنت في أنقرة بعد انعاشه، وذكر أيضًا أنه تم أخذه لإجراء تصوير الأوعية، وفقًا لـ بيان كوكا الذي قال خلاله: «لقد أصيب السيد بيتماز بوعكة أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للجمعية الوطنية التركية الكبرى، وتدخل الفريق الصحي للجمعية العامة وبدأ الإنعاش».

وأضاف: «تم نقل النائب على الفور لإجراء تصوير الأوعية، وبعد تصوير الأوعية، تم وضعه على مضخة القلب والرئة ونقله إلى العناية المركزة».