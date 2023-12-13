ضربة غير متوقعة لجيش الاحتلال وتقارير تصفها بـ«الكارثة».. عاجل

كشفت وسائل إعلام للاحتلال الإسرائيلي عن تعرض الموقع الرسمي لجيش الاحتلال لهجوم إلكتروني من قبل قراصنة مجهولين، ووصفت صحف إسرائيلية الهجوم بأنه «كارثة جديدة»، بحسب ما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء.

اختراق الموقع الرسمي لجيش الاحتلال

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن بعض «القراصنة المناهضين لإسرائيل»، قاموا باختراق الموقع الرسمي للجيش، ونشروا منشورات باللغة العربية، ولا تزال قوات الجيش الإلكترونية تحاول التعامل مع الأمر، حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن الرسالة المنشورة تبدو وكأنها اختراق للصفحة الرئيسية فقط، ولا يوجد دليل على اختراق الموقع نفسه، مشيرةً إلى أن اختراق الموقع الإلكتروني للجيش ليس الأول، بل سبقه عدة اختراقات، إذ قام القراصنة باختراق الموقع، والحصول على بعض المعلومات الحساسة.

وقالت شركة (Check Point) لأمن المعلومات، والمسؤولة عن الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال، إن نشر الصور باللغة العربية على الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي يعتبر هجوماً بسيطاً نسبياً، حيث يستغل فيه القراصنة بعض نقاط الضعف في الموقع، وأكدت أن هذا النوع من الهجمات يشير إلى الوصول إلى معلومات حساسة.

الفصائل الفلسطينية تنشر تفاصيل الاختراق

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الفصائل الفلسطينية عن أن قراصنة من الأردن هم المسؤولون عن قرصنه المواقع الحساسة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأن ذلك يأتي رداً على العدوان المستمر على قطاع غزة.

وجاء في الرسالة التي تم تثبيتها على الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن «ما حدث هو مجرد البداية، وأننا لن نقبل إلا بتحرير أرضنا فلسطين من البحر إلي النهر».