انقلاب أتوبيس بالأردن في وادٍ عميق والسبب «الكاميرا» (فيديو)

سجَّلت المملكة الأردنية، أحد أسوأ حوادث السير فيها أمس الأربعاء بعد انقلاب أتوبيس ركاب في وادٍ عميق في البلاد أدى لوفاة 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروج من بينهم 5 بإصابات بالغة.

مكان وقوع الحادثة المروعة

وكشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لفضائية «العربية» الإخبارية، أن الحادثة وقعت على طريق سلحوب في اتجاه الشمال الأردني بعد أن انحرفت دراجة القيادة من السائق ليدخل في وادي عميق بدلا من الطريق العام.

وتحركت فرق الدفاع المدني والشرطة للتعامل مع الحادث في ظل وفيات وحضور رجال الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفيات

سبب الحوادث

في الوقت نفسه، أوضح محافظ البلقاء فراس أبو قاعود، أن الدولة تعمل على حل الكوارث المستمرة في سلحوب حيث تزداد الحوادث، مبينا أن وجود كاميرا مراقبة عند النزول للوادي تصيب المواطن بالفزع والخوف مما يؤدي إلى حوادث مروعة مرعبة.

الحوادث في الأردن

يشار إلى أن حوادث المرور في الأردن ارتفع العام السابق بحسب تصريحات لوزارة الداخلية حيث شهدت البلاد 169 ألف حادث أدت لـ 562 وفاة و11510 إصابات بشرية، في الوقت الذي شهد عام 2023 حتى الآن (تحديدا حتى نهاية يوليو) وفاة 338 شخصا في الحوادث المرورية بالبلاد.