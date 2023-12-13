رئيس جامعة سوهاج يستقبل الملحق الثقافي لسفارة الأردن

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الدكتور عبد الله الحراحشة، الملحق الثقافي لسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، ووفدا أردنيا، وعددا من الطلاب الوافدين من المملكة، في مكتبه بالحرم الجامعي القديم.

وثمن رئيس جامعة سوهاج، التعاون المثمر بين البلدين في الجوانب الأكاديمية، موضحا أن اللقاء بحث آليات التعاون بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الأردنية، من خلال التبادل العلمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين خاصة بالمجال الطبي، وتوسيع نطاق التبادل الطلابي، والإشراف المشترك علي الرسائل العلمية، إلى جانب تدشين مشاريع بحث علمي مشترك بين البلدين.

جامعة سوهاج تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأوضح «النعماني» أن جامعة سوهاج تسعى كجزء من خطتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال استحداث برامج تعليمية جديدة تلائم احتياجات سوق العمل، واستقطاب أعداد كبيرة من الطلاب بجميع الدول للدراسة داخل الجامعة.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الله الحراحشة، عن سعادته بالتواجد في هذا الصرح التعليمي العريق، موجها خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني، على حسن الاستقبال والضيافة، ولجميع القائمين على العمل داخل تلك المؤسسة التعليمية المميزة، وما يبذله من مجهودات للطلاب الوافدين لتسهيل إجراءات الدراسة بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة، وتوفير إقامة معيشية مناسبة، ليكونوا سفراء لمصر في بلادهم، متمنيا المزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين.

«الحراحشة» يشيد بدور جامعة سوهاج في دعم القضة الفلسطينية

وأشاد «الحراحشة» أيضا خلال اللقاء، بدور الجامعة في دعم القضية الفلسطينية، إلى جانب تقدمها الملحوظ في التصنيفات العالمية، وآخرها حصولها على المركز الأول على مستوي الجامعات المصرية، في معيار البنية التحتية، وقفزاتها المتتالية في التصنيف الدولي للجامعات المستدامة.

كما أشاد أيضا بما شاهده من منشآت تعليمية متميزة، وعلى أعلى مستوي من الجودة، وذلك في المقر الجديد للجامعة بسوهاج.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور عبد الله، هدية تذكارية للدكتور حسان النعماني، عبارة عن درع مجسم تذكاري لمدينة البتراء الأثرية في الأردن.