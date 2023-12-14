«تعليم مطروح» تعلن الاستعداد لامتحانات التيرم الأول.. وتكرم 4 مدراء مدارس

كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مديري مدارس السيدة عائشة 1 و2 وابن سينا الرسمية لغات وحدائق مطروح الرسمية لغات، تقديرا لمجهوداتهم المتميزة وعطاءاتهم المهنية المثمرة خلال المرحلة الماضية.

ترقية مدراء مدارس مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، اليوم، إنه جري ترقية مدراء مدارس مطروح الأربعة وانتقالهم في أماكن أخري بالمديرية وإدارة مطروح التعليمية، لافتا إلى أن عليهم مواصلة الجهد والعمل المخلص كما اعتادوا على ذلك طوال مسيرتهم المهنية المشرفة.

استكمال مسيرة العطاء

وأضاف وكيل تعليم مرسى مطروح خلال لقائه مع مدراء المدارس، أنه باسم القيادات التعليمية وكافة العاملين بالمديرية أقدم لكم تقديري عرفانا بما قدمتموه من جهد كبير وعمل مخلص وتفاني واجتهاد في العمل، والتي توجت بتحقيقكم تقدم بارز ونهضة جلية للعملية التعليمية في مدارسكم.

استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأشار وكيل تعليم مطروح إلي أنه جاري الاستعدادات والتجهيز لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع مراحل النقل الثانوي والإعدادي بالإضافة إلى الابتدائي، على أن تنطلق امتحانات المواد غير المضافه للمجموع يوم 30 ديسمبر الجاري، وتنتهي جميع الامتحانات يوم 23 يناير المقبل.