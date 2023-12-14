لو بطنك بتوجعك فجأة.. 9 نصائح مهمة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي

تتسبب اضطرابات الجهاز الهضمي في كثير من المشكلات للأشخاص، ومن الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، إذا استمرت وقتا طويلا، بينها الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، الإمساك والإسهال، الارتجاع المعدي المريئي، وكذلك التسمم الغذائي.

تجنب اضطرابات الجهاز الهضمي

يمكن اتباع عدة نصائح مهمة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي، لعدم إصابتك بأمراض أخرى تؤثر على نشاطك اليومي، وفق وزارة الصحة والسكان، والدكتور صبري الغنام، استشاري الجهاز الهضمي، وهي كالتالي:

1- تناول المياه بكثرة

يجب عليك الحرص على شرب المياه بكثرة، للحفاظ على صحة الجسم وترطيبه، فضلا عن أنه يساعد على تفكيك الطعام حتى يمتص الجسم العناصر الغذائية المطلوبة، ويمنع حدوث الإمساك.

2- تناول الزبادي

احرص على تناول الزبادي حيث يحتوي على البكتيريا النافعة «البروبيوتيك».

3- عدم الإفراط فى تناول الحلويات

عدم الإفراط فى تناول الحلويات والدهون الحيوانية، يحافظ على الجهاز الهضمي من الاضطرابات.

4- ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة المناسبة لحالتك الصحية يجنبك اضطرابات الجهاز الهضمي.

5- تناول وجبات صغيرة

تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد للأكل، يجنبك اضطرابات الجهاز الهضمي وتعب المعدة.

6- تجنب المشروبات الغازية

تجنب الإفراط فى شرب المشروبات الغازية يجنبك اضطرابات الجهاو الهضمي.

7- مضغ الطعام:

مضغ الطعام جيّدا يجنبك اضطرابات الجهاز الهضمي.

8- تجنب الكافيين:

تجنب الإفراط في تناول الكافيين، من الشاي والقهوة، يجنبك اضطرابات الجهاز الهمضي.

9- البعد عن التوتر والقلق:

التقليل من التوتر وتعلم طرق مختلفة للتعامل مع التوتر والهدوء النفسي، يجنبك اضطرابات الجهاز الهمضمي.

أعراض الإصابة باضطرابات الجهاز الهمضي

تتمثل أعراض الإصابة باضطرابات الجهاز الهمضي، وفق الدكتور صبري الغنام، استشاري الجهاز الهضمي، في التالي:

- حرقة المعدة (الحموضة) الشديدة أو المتكررة.

- الإسهال المستمر.

- الإمساك.

- نزيف في المستقيم أو دم في البراز.

- الشعور بالانتفاخ بشكل غير عادي.

- ألم في البطن مفاجئ أو شديد.

علاج اضطرابات الجهاز الهمضي

ووفق الطبيب، يمكن علاج اضطرابات الجهاز الهمضي بتناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، فضلا الالتزام بنظام غذائي صحي.