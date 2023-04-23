هيئة الدواء تقدم نصائح لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي خلال العيد.. أبرزها المشي

تحرص هيئة الدواء المصرية، على تقديم أبرز النصائح المهمة الواجب اتباعها لتفادي اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي خلال فترة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

نصائح هيئة الدواء خلال عيد الفطر

وجاءت هذه النصائح على النحو التالي:

1- الحرص على ممارسة الرياضات المختلفة المناسبة لحالتك الصحية، التي يعد من أسهلها وأهمها المشي.

2- الابتعاد كل البعد عن تناول المشروبات الغازية والصودا.

3- الحرص على مضغ الطعام بشكل جيد.

4- الابتعاد عن تناول الأكلات التي تحتوي على دهون.

5- تجنب تناول الحلويات.

6- تناول وجبات قليلة الحجم من أجل الحصول على هضم أفضل.

7- الحرص على شرب كميات معقولة من المياه لتجنب الخمول والكسل.

8- الحرص على تناول الزبادي الذي يحتوي على البكتيريا النافعة التي تساعد على تحسين الهضم وتقوية المناعة.

نصائح هيئة الدواء المصرية لأصحاب الأمراض المزمنة

وحذرت هيئة الدواء المصرية، أصحاب الأمراض المزمنة «مرضى القلب والضغط»، من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح خاصًة اللحوم المدخنة والمملحة مثل الفسيخ والرنجة، التي تحتوي على كميات كبيرة كبيرة من أملاح الصوديوم، وكذلك تناول المنبهات.

وشددت هيئة الدواء، على ضرورة شرب كميات وافرة من السوائل بشكل عام، مع ضرورة تناول الخضراوات والفاكهة لاحتوائهما على الألياف الغذائية المهمة التي تحسن من عملية الهضم.