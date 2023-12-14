فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية خلال إجازة منتصف العام

أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وجود فرصة جديدة للطلاب الراغبين في الالتحاق بعدد من الكليات التي توجد بها أماكن شاغرة، بعد الانتهاء مباشرة من امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

وأوضح رؤساء الجامعات أنّ الأماكن الشاغرة توجد بعدد من كليات الهندسة، والطب البيطري، والصيدلة، وكليات القطاع الإنساني، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024.

جامعة الأهرام الكندية

وقال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، إنّه من المقرر فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024 للالتحاق بعدد من الكليات التي توجد بها أماكن شاغرة، وفقا للضوابط والحدود الدنيا والقواعد التي جرى قبول الطلاب بها العام الجامعي الجاري.

وأضاف عبدالسلام أنّ التقدم للطلاب الذين لم يستطيعوا التقدم خلال فترة أعمال التنسيق، مؤكدا أنّ التقديم سيكون من خلال الجامعة مباشرة.

جامعة الجلالة

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إنّ التقديم لمختلف الكليات سيكون وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أنّه سيكون بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرة، وأنّ الأماكن المتاحة محدودة جدا في عدد من الكليات خاصة القطاع الإنساني.