«الجامعات»: الإعلان عن جداول امتحانات الترم الأول في النصف الثاني من ديسمبر

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية و الخاصة و الأهلية، انتظام العمل بمختلف الكليات للفصل الدراسي الأول 2023- 2024، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين بدء الاستعدادات لامتحانات الترم الأول خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، والتي تبدأ بالكشف والإعلان عن جداول الامتحانات التي من المقرر أن تنطلق شهر يناير 2024 المقبل.

انتطام العمل بمختلف الكليات للفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور عبدالرازق سوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتطام العمل بمختلف الكليات للفصل الدراسي الأول دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى أنه سيتم الاستعداد لامتحانات الترم الأول خلال الفترة المقبلة على أن يتم الكشف عن جداول امتحاناته خلال النصف الشهر الجاري، على أن يتم إجراء امتحانات التيرم خلال شهر يناير المقبل وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، انتطام الدراسة للتيرم الأول، لافتا إلى أن امتحاناته ستكون خلال الشهر المقبل، على أن يتم الكشف عن الجداول الخاصة بها قبل انطلاقها بأسبوعين على الأقل، منوها بأن الامتحانات ستكون من المناهج الدراسية والمقرارت الدراسية.