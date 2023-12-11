غرفة عمليات التنسيقية: مشاركة كثيفة للشباب وطلاب الجامعات في الانتخابات الرئاسية

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة الانتخابات الرئاسية، ورصد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الداخل، لليوم الثاني، ورصدت الغرفة توفير كافة سبل المساعدة و الرعاية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء توافدهم إلى لجان الاقتراع للتصويت الانتخابي.

ورصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كثافة الإقبال في معظم المحافظات خاصة محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وسوهاج وأسيوط والمنوفية والبحيرة، مما يدل على وعي المواطنين وروحهم الوطنية وحرصهم على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية من خلال مباشرة حقوقهم السياسية.

تزايد أعداد الناخبين في العديد من اللجان الفرعية

كما رصد متابعة تزايد أعداد الناخبين في العديد من اللجان الفرعية بالتزامن مع موعد خروج الموظفين من أعمالهم، وتوجههم للإدلاء بأصواتهم، بينما رصدنا إقبال متوسط في بعض المحافظات مثل كفر الشيخ، وأسوان والأقصر والسويس، بالإضافة إلى رصد انتظام العملية الانتخابية وعدم رصد مخالفات أو تجاوزات مؤثرة حتى الآن.

ورصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب متابعة استمرار تواجد بعض المنظمات الدولية والمحلية المصرح لها بالمتابعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفقدها لبعض اللجان في المحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية، منها وفد الاتحاد الأفريقي ولجنة من جامعة الدول العربية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها.

وشكلت غرفة عمليات التنسيقية وحدة للمتابعة مع مندوبيها في اللجان العامة، حيث تم تشكيلها من 10 أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بهدف متابعة ورصد ما يرد للجان العامة بالمحافظات، وذلك تمهيدًا لمتابعة الحصر العددي للأصوات في نهاية أيام التصويت.

ورصدت الوحدة في محافظة القليوبية حالة إغماء للقاضي بلجنة 37 مدينة بنها، وفي محافظة دمياط: حالة إغماء لسيدة أثناء الإدلاء بصوتها بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية، وفي بنى سويف توقفت عملية التصويت باللجنة الفرعية لجنة المدرسة الثانوية الميكانيكية لمدة ربع ساعة لحدوث مشادة داخل اللجنة وتم حل المشكلة واستئناف العملية الانتخابية.

مشاركة كثيفة من طلاب الجامعات بأعداد كبيرة في عملية التصويت

كما تم رصد مشاركة كثيفة من طلاب الجامعات بأعداد كبيرة في عملية التصويت، وحضور ممثلين من برلمان البحر الأبيض المتوسط والهيئة البرلمانية الأفريقية في بعض اللجان، وسير العملية الانتخابية الخاصة بالوافدين بمطار القاهرة الدولي وتسهيل الإجراءات للمسافرين.

كما رصدت سقوط أحد الناخبين بسبب هبوط حاد بمدرسة السلام - الباجور - المنوفية، وإصابته بجروح سطحية بالرأس والجبهة، وتم رصد مشاجرة محدودة أمام لجنة السلام الابتدائية بمحافظة الشرقية وتمت السيطرة عليها من قبل الأمن.

وتجري عملية الانتخاب على 3 أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر في 11 ألف و631 لجنة بداخل 9376 مركز انتخابي ويتابع العملية الانتخابية:

-24 سفارة و67 دبلوماسي يتابعون الانتخابات

-14 منظمة دولية بـ 220 متابع

- 62 منظمة مجتمع مدني محلي بـ 22 ألف و340 متابع

- 115 وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ 528 متابع

- 70 وسيلة إعلامية محلية بـ 4218 صحفي وإعلامي وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا حتى إغلاقها في التاسعة مساءً للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقًا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.