بعد رفع رقم «السنوار» في الأمم المتحدة.. كيف ردت حماس على مندوب إسرائيل؟

نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية تقريرا ذكرت فيه أن حركة حماس الفلسطينية ردت على خطوة مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة عقب رفعه صورة يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة ورقم تليفونه، أمس الأول، خلال أعمال جلسة للجمعية العامة.

وأوضحت الصحيفة أن حركة حماس نشرت في المقابل رقم تليفون جلعاد أردان مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، لافتة إلى أنه على الفور انهالت الاتصالات والرسائل على هاتف المندوب، وكثير منها حمل سبابا وشتائم.

وذكر التقرير أن المندوب الإسرائيلي تلقى تهديدات بالقتل من رقم هاتف، وبتتبعه تبين أنه إندونيسي، في خطوة أشارت إليها أنها تأتي بعد الحركة غير المسبوقة التي لجأ إليها مندوب إسرائيل كنوع من الاعتراض.

لماذا رفع «إردان» صورة «السنوار»؟

وكانت جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عقدت أمس الأول لبحث ما يجري في قطاع غزة من تطورات مأساوية جراء العدوان الإسرائيلي، وقد صدر قرار يدعو لوقف إطلاق النار فورا بموافقة 153 دولة من أعضاء المنظمة الدولية.

إلا أن مندوب إسرائيل لم يعجبه القرار، واعتبر أنه يصب في مصلحة الفصائل الفلسطينية، قائلاً إن الحل ليس في وقف إطلاق النار بل في الاتصال بقادة حماس وإقناعهم بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والاستسلام، ثم رفع صورة عليها يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة وإلى جوارها رقم تليفونه.

العدوان على غزة يتواصل

ودخل العدوان الإسرائيلي يومه 69 مواصلاً ضرباته غير الإنسانية على القطاع، على نحو أدى إلى سقوط عشرات الآلاف بين شهداء ومصابين، ونزوح مئات الآلاف من مناطقهم، في ظل فشل واضح من المجتمع الدولي في الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه.

وجاء قرار الأمم المتحدة كعنصر ضغط إضافي على الاحتلال، لكنه يبقى دون تأثير كونه لا يخرج عن مجرد التوصية، كما أن الولايات المتحدة الداعم الأول للاحتلال كانت أبرز رافضيه.