سخرية بسبب تويتة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن «اعتذار يحيى السنوار».. ماذا حدث؟

خلال الأسابيع القليلة الماضية، تردد اسم «يحيى السنوار»، المطلوب حياً أو ميتاً، على قائمة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي حاول ترويج العديد من التقارير التي تتحدث عن «دموية وإجرام» القيادي في فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لكن الغريب أن الحساب الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي نشر تغريدة على موقع «إكس»، تويتر سابقاً، عن «اعتذار السنوار»، فماذا حدث؟

نشرت الصفحة الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على موقع التغريدات القصيرة «إكس»، رسالة تفيد اعتذار يحيى السنوار، قائد حركة حماس في غزة، عن حضور احتفالية الأمم المتحدة بحقوق الإنسان، بسبب انشغاله ومجموعته بالحرب في غزة.

This isn’t spam mail.



Gazans deserve human rights and as long as Hamas rules over them, they won’t let it happen.



Dismantling Hamas means eliminating an enemy of humanity. pic.twitter.com/LjK78TrSas