سخرية بسبب تويتة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن «اعتذار يحيى السنوار».. ماذا حدث؟

خلال الأسابيع القليلة الماضية، تردد اسم «يحيى السنوار»، المطلوب حياً أو ميتاً، على قائمة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي حاول ترويج العديد من التقارير التي تتحدث عن «دموية وإجرام» القيادي في فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لكن الغريب أن الحساب الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي نشر تغريدة على موقع «إكس»، تويتر سابقاً، عن «اعتذار السنوار»، فماذا حدث؟

تدوينة لجيش الاحتلال عن السنوار تثير السخرية

نشرت الصفحة الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على موقع التغريدات القصيرة «إكس»، رسالة تفيد اعتذار يحيى السنوار، قائد حركة حماس في غزة، عن حضور احتفالية الأمم المتحدة بحقوق الإنسان، بسبب انشغاله ومجموعته بالحرب في غزة.

This isn’t spam mail.



Gazans deserve human rights and as long as Hamas rules over them, they won’t let it happen.



Dismantling Hamas means eliminating an enemy of humanity. pic.twitter.com/LjK78TrSas — Israel Defense Forces (@IDF) December 10, 2023

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في التغريدة، إن يحيى السنوار أرسل بريداً الكترونياً إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، يعتذر فيها عن حضور الاجتماع، الذي يأتي في العاشر من ديسمبر من كل عام.

وتم نشر تعليق على صورة البريد الالكتروني، ذكر فيه: «هذا ليس بريد عشوائي، إن سكان غزة يستحقون أن يكون لديهم حقوق الإنسان، وطالما ظلت حماس تحكمهم، فلن يسمحوا بحدوث ذلك، إن تفكيك حماس يعني القضاء على أعداء الإنسانية».

فيما جاءت الرسالة المزعومة لاعتذار السنوار عن حضور اجتماع حقوق الإنسان: «الموضوع: غياب حماس عن يوم حقوق الإنسان».

قال فيه: «أكتب إليكم بخصوص يوم حقوق الإنسان.. لسوء الحظ، لن نتمكن أنا وفريقي من المشاركة بسبب التزامات سابقة».

و«كما تعلمون، فإن إرهابيينا – ذكرت هكذا في الصورة - مشغولون للغاية هذه الأيام، حيث يخططون وينفذون هجمات ضد إسرائيل، ويحرسون الرهائن الإسرائيليين، وبالطبع يستغلون سكان غزة الأعزاء.. شكراً لتفهمكم».

الأمر الذي أدى إلى السخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم: «بالتأكيد، وهناك كائن فضائي يشرب معايا الشاي الآن»، فيما علق آخر: «من يأتي بهذه الأفكار الرائعة».

حقوق الإنسان في قطاع غزة

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة «واشنطن بوست» أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بنحو 22 ألف طن من القنابل، التي تم إلقائها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 18 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 45 ألف آخرين.