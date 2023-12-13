ممثل الاحتلال الإسرائيلي يرفع صورة «السنوار» في الجمعية العامة للأمم المتحدة

رفع ممثل دولة الاحتلال في الأمم المتحدة جلعاد إردان، صورة القيادي في المقاومة في غزة يحيى السنوار، وكتب عليها رقم هاتف الأخير، وطالب الراغبين بوقف إطلاق النار في غزة بالاتصال به، وذلك بحسب «روسيا اليوم».

تبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار في القطاع باغلبية ساحقة

ورفع إدران الصورة خلال الجلسة التاريخية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تم خلالها تبني قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في القطاع بأغلبية ساحقة، بينما قال في كلمته خلال الجلسة: «اطلبوا من حماس أن تلقي سلاحها وأن تسلم نفسها وتعيد الأسرى، عندها ستحصلون على وقف حقيقي لإطلاق النار يستمر إلى الأبد».

ظهرت اللوحة مكتوب فيها رقم هاتف السنوار

وظهرت اللوحة مكتوب فيها رقم هاتف السنوار بحسب ما ادعى، وعبارة «لوقف إطلاق النار اتصل على الرقم واطلب ذلك من يحيى السنوار» باللغة الانجليزية.

وقال في كلمته أمام الجمعية: «اطلبوا من حماس أن تلقي سلاحها وأن تسلم نفسها وتعيد الأسرى، عندها ستحصلون على وقف حقيقي لإطلاق النار يستمر إلى الأبد».

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بأغلبية 153 دولة مؤيدة، مقابل 10 دول معارضة و23 دولة امتنعت عن التصويت.