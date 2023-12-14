برد وأمطار.. مأساة جديدة يعيشها النازحون الفلسطينيون في المخيمات (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «لا سقف يحميهم من الأمطار ولا حائط يخفف عنهم برد الشتاء.. أوضاع مأساوية يعيشها النازحون الفلسطينيون».

وذكر التقرير: «لا سقف يحميهم من الأمطار، ولا حائط يخفف عنهم برد الشتاء، أوضاع مأساوية يعيشها عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة، جراء الأمطار التي ضربت الخيام التي يتخذونها مأوى أخير لهم، بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم وأجبرهم على التهجير القسري من مدنهم».

وأضاف: «مأساة النازحين الفلسطينيين الذين تضررت مخيماتهم جراء هطول الأمطار تحدث عنها المواطن رمضان محيم وهو يشير إلى خيمته، ويقول إن المياه تهطل عليهم باستمرار، وكل ما لديهم تضرر».

وتابع التقرير، «في ظروف غير صالحة للعيش الإنساني، تروي ياسمين مهنا إحدى النازحات الفلسطينيات مأساة أسرتها، أنّ لديها طفلا استشهد، وطفلا آخر أيقظته بعد أن أغرقته مياه الأمطار، فضلا عن أنّ كل 5 أشخاص يتشاركون غطاء واحدا».