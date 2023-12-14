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عاجل.. مقتل 10 ضباط وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية

كتب:

هانى حسن
10:21 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت استهداف قوة إسرائيلية، ومقتل 10 من ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة شديدة الانفجار في حي الشجاعية.

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف 4 دبابات ميركافا للاحتلال و4 ناقلات جند إسرائيلية، في حي الشيخ رضوان، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسماع دوي انفجار في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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بقلم هانى حسن