عاجل.. مقتل 10 ضباط وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت استهداف قوة إسرائيلية، ومقتل 10 من ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة شديدة الانفجار في حي الشجاعية.

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف 4 دبابات ميركافا للاحتلال و4 ناقلات جند إسرائيلية، في حي الشيخ رضوان، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسماع دوي انفجار في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.