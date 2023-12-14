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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

كتب:

حمدي عبد الله
10:29 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
مواني البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 9 سفن، كما تم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و974 شاحنة، و108 سيارة.

تداول الصادرات والواردات 

وقالت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها، إن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع، 464 شاحنة، و93 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع و510 شاحنات و15 سيارة .

حركة تداول البضائع في موانئ سفاجا ونويبع والسويس 

وبحسب بيان هيئة المواني، فإن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة، وغادرت السفينتين بوسيدون أكسبريس وأمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع، و322 شاحنة، و1014 راكبا، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله و آور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1743 راكب بموانيها.

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