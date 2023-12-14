إجراء أكثر من 10 آلاف جراحة في مستشفى صحة المرأة بأسيوط خلال 2023

استعرضت جامعة أسيوط، إنجازات مستشفى صحة المرأة الجامعي خلال عام 2022- 2023، والتي استقبلت خلاله 15710مترددا في مختلف وحدات المستشفى.

خدمات طبية متنوعة

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إنّ المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط تقدم خدمات طبية مُتميزة، وتعتبر مركزا للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تقوم بدور مهم في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين من داخل محافظة أسيوط وخارجها، مشيرا إلى أنّ المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط شهدت خلال عام 2022/ 2023 العديد من الإنجازات المتميزة، فضلا عن مشاركتها في تنفيذ عدة مبادرات للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، و مبادرات الأورام.

إنجازات مستشفي صحة المراة

وأعلن مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط، استقبال 15710 مترددا على الوحدات، وإجراء 10713 خلال عام 2022- 2023 وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة الجامعي، ومشاركة أعضاء الكادر الطبي والإداري والأمنى بالمستشفى.

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة أسيوط شهدت خلال السنوات الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات وفق أحدث النُظم بهدف تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى.

وتمثلت أهم انجازات مستشفى صحة المرأة الجامعي